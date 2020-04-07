Savrun çayında şaşırtan görüntü - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir merkezinin içinden geçen Savrun çayı üzerinde bağ haline getirilmiş tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler görenleri şaşırttı.

Türkiye'nin turp ve ıspanak ihtiyacının yarıdan fazlasının karşılandığı Kadirli ilçesinde şehrin merkezinden geçen Savrun çayı ıspanak aktı. Savrun çayının geçtiği Cemalpaşa Mahallesi köprüsünün altından yüzerek ilerleyen ıspanak bağlarını gören kimi vatandaşlar cep telefonu ile durumu görüntülerken kimi vatandaşlar ise akarsu kenarına inip ıspanak topladı.

Turp ve ıspanaklar, Savrun çayının şehir merkezinin yukarı taraflarında kurulan havuzlarda yıkanarak paketleniyor. Savrun çayından akan ıspanağın bu havuzlardan birinden çaya karıştığı düşünülüyor. Savrun çayı kenarında ıspanak toplayan bir vatandaş, "Nereden geldiğini bilmiyorum ama topluyoruz" diyerek akarsudaki ıspanak bağlarının bir kısmını topladı. - OSMANİYE