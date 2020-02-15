Şavşat-Ardahan yolunda çığ düştü - Son Dakika

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Ardahan karayolunun Sahara geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, şan eseri kar altında kalan olmadı. Yol ekiplerin iş makineleri eşliğinde başlattığı çalışmaların ardında ulaşıma açıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesi ile Ardahan güzergahındaki kara yolu, Sahara Geçidi mevkisi, öğle saatlerinde çığ düşmesi sonucu kapandı. Karayolundaki sürücülerin ihabrı üzerine, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahara geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, şan eseri kar altında kalan olmadı. Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),-