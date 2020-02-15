Şavşat-Ardahan yolunda çığ düştü - Son Dakika
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Şavşat-Ardahan yolunda çığ düştü

6 saat önce

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Ardahan karayolunun Sahara geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, şan eseri kar altında kalan olmadı.

Şavşat-Ardahan yolunda çığ düştü, System.String[]

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Ardahan karayolunun Sahara geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, şan eseri kar altında kalan olmadı. Yol ekiplerin iş makineleri eşliğinde başlattığı çalışmaların ardında ulaşıma açıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesi ile Ardahan güzergahındaki kara yolu, Sahara Geçidi mevkisi, öğle saatlerinde çığ düşmesi sonucu kapandı. Karayolundaki sürücülerin ihabrı üzerine, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahara geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, şan eseri kar altında kalan olmadı. Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),-


Ardahan, Artvin, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
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