Son Dakika Haberleri: Şavşat Belediye Başkanı Acar'dan Başkan Demir'e hayırlı olsun ziyareti
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Şavşat Belediye Başkanı Acar'dan Başkan Demir'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, beraberindeki Meclis Üyeleriyle birlikte, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şavşat Belediye Başkanı Acar'dan Başkan Demir'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, beraberindeki Meclis Üyeleriyle birlikte, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Belediye Meclis Üyeleri Onur Yılmaz ve Volkan Ünver eşlik etti. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
Faruk Demir, Nihat Acar, Ardahan, Şavşat, Güncel
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