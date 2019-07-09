Şavşat Belediye Başkanı Acar'dan Başkan Demir'e hayırlı olsun ziyareti
1 saat önce
Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, beraberindeki Meclis Üyeleriyle birlikte, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şavşat Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Nihat Acar
, beraberindeki Meclis Üyeleriyle birlikte, Ardahan
Belediye Başkanı Faruk Demir
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Belediye Meclis Üyeleri Onur Yılmaz
ve Volkan Ünver eşlik etti. - ARDAHAN
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