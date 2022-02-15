Üye Girişi
Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı - Son Dakika

Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı

15.02.2022 09:58

Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı Buz tutan Karagöl'de Piyano, Çello ve Akordeon eşliğinde müzik dinletisi büyük ilgi gördü Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl-Sahara Milli Parkında müzik...

Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı

Buz tutan Karagöl'de Piyano, Çello ve Akordeon eşliğinde müzik dinletisi büyük ilgi gördü

ARTVİN - Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl-Sahara Milli Parkında müzik dinletisi gerçekleştirildi. Buz tutan gölün karla kaplı iskelesine konulan Piyano, Çello ve Akordeon eşliğinde sanat doğayla buluştu.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Karagöl Sahara Milli Parkı, kentin önemli turizm destinasyon merkezleri arasında yer alıyor. Milli park sınırları içinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, köknar, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile kış aylarında da eşsiz görüntüler sunuyor.

Karlarla kaplı bitki örtüsü, buz tutmuş göl yüzeyi ile ziyaretçilerine masalsı bir ortam sunan Karagöl, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, şehrin turizm potansiyelin arttırmak adına farkındalık oluşturmak için sanatı doğayla buluşturdu.

Buz tutan gölün kenarında bulunan iskele bölümünde konulan Piyano, Çello ve Akordeon eşliğinde müzik dinletisi yapıldı. Çello'da Onur Gül, Akordeon'da Volkan Çeliktaş ve Piyano'da Tamara Çelik eşliğinde bir birinde önemli eserler icra edildi. Asırlık ağaçların altında müzikal performanslarını sergileyen müzisyenlerin eserleri, milli park içerisinde yankılandı.

Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı
Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı
Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı

YORUMLAR
500

Şavşat, Artvin, Müzik, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptılar!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu, ortaya mest eden görüntüler çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement