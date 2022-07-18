Şavşat Karagöl hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Şavşat Karagöl hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

18.07.2022 10:50

Şavşat Karagöl hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl-Sahara Milli Parkı hafta sonuz ziyaretçi akınına uğradı.

Şavşat Karagöl hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

ARTVİN - Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl-Sahara Milli Parkı hafta sonuz ziyaretçi akınına uğradı.

Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Artvin, doğa harikası manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezbediyor. Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Karagöl hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Zengin flora ve faunasıyla Karagöl her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelen doğa severler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Artvin, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şavşat Karagöl hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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