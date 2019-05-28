Şavşat Karagöl her mevsim ayrı güzel

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı 'Şavşat ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen Karagöl, ilkbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı 'Şavşat ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen Karagöl, ilkbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



İtalya'nın Milano kentinde 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı almasının ardından ilginin arttığı Karagöl, her mevsim ayrı güzelliğiyle görenleri büyülüyor.



Artvin Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta ve İlkbahar Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan Karagöl, ilkbahar mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.



Ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla ilgi çeken Karagöl, çevresindeki ladin ve çam ağaçları hafta sonunu doğayla baş başa geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.



Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunan Karagöl'de, tekne ile gezinti yaparak doyumsuz manzaranın tadını çıkarmak da mümkün. - ARTVİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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