ŞAVŞAT'TA 3 EV, 3 AHIR VE 4 SAMANLIK YANDI, 12 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 12 büyükbaş da öldü.

İlçenin Dutlu köyüne bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde Altun ailesine ait samanlıkta gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı. Yangına uykuda yakalananlar ise kendilerini dışarı atarak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 12 ise öldü.

Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, Devletimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri yanan vatandaşlarımızı köydeki boş evlere yerleştirdik. İhtiyaçları karşılanıyor. Allah böyle felaketler göstermesin. Ne gerekiyorsa yapılacak dedi.

Köy muhtarı Mürsel Altun da vatandaşların canlarını zor kurtardıklarını dile getirerek, Ev, ahır ve samanlıklar tamamen yandı.12 büyükbaş hayvan öldü. Hiçbir şey kurtaramadık. Yangında tüm vatandaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sarmak için yardımcı olmaya çalışıyorlar diye konuştu.