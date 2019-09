Şavşat'ta heyelan nedeniyle kapanan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı (2)

ŞEHİT ÇEŞMESİ, TOPRAK ALTINDA KALDI

Artvin'de, dün akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın ile heyelanda kapanan ve gece boyu süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açılan Şavşat- Artvin yolu ile yaklaşık 20 kilometrede, yer yer toprak birikintisi ve kaya parçalarının düştüğü yolda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şavşat'ta konvoyuna 25 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına yaptırılan çeşme ile park halindeki otomobil de heyelanda toprak altında kaldı. Yamaçtan kopan kaya ve toprak yığını altına kalan çeşme ve çevresi, ekiplerin iş makinesiyle başlattığı çalışmada temizlendi. CHP lideri Kılıçardoğlu'nun en son yaptığı bölge ziyaretinde uğrayarak, su içip, dua ettiği çeşmenin heyelan nedeniyle hasar gördüğü belirtildi. Toprak altından çıkarılan park halindeki araçta da hasar oluştuğu görüldü.

'CAN KAYBI OLMADI'

Karayolları ekiplerinden sorumlu Saffet Yıldırım, "Ekiplerimiz dün geceden beri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha yakın kapanan 20 kilometrelik bölümü trafiğe tek şeritten ve kontrollü olarak açtık. Bugün yine çalışmalarımız devam ediyor. Şu an toprak yığınları altında kalan bir aracı çıkardık. Şehidimiz adına yapılan çeşme üzerindeki toprak yığınlarını temizliyoruz. Bazı sebze ve meyve satıcılarının iş yerleri şu an toprak altında onları da ekiplerimiz temizleyecek ve sorunsuz olarak yol trafiğe açılacak. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur" diye konuştu.

Park halindeki aracı toprak altında kalan Bülent Ertürk ise "Allah devletimize zeval vermesin. Karayolları ve jandarma ekiplerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sabaha kadar bizimle birlikteydiler. Şu anda da bizimle birlikteler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.