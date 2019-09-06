Son Dakika Haberleri: Şavşat'ta heyelan nedeniyle kapanan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Şavşat'ta heyelan nedeniyle kapanan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı (2)

13 dakika önce

ŞEHİT ÇEŞMESİ, TOPRAK ALTINDA KALDIArtvin'de, dün akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın ile heyelanda kapanan ve gece boyu süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açılan Şavşat- Artvin yolu ile yaklaşık 20 kilometrede, yer yer toprak birikintisi ve kaya...

Şavşat'ta heyelan nedeniyle kapanan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı (2), System.String[]

ŞEHİT ÇEŞMESİ, TOPRAK ALTINDA KALDI
Artvin'de, dün akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın ile heyelanda kapanan ve gece boyu süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açılan Şavşat- Artvin yolu ile yaklaşık 20 kilometrede, yer yer toprak birikintisi ve kaya parçalarının düştüğü yolda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şavşat'ta konvoyuna 25 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına yaptırılan çeşme ile park halindeki otomobil de heyelanda toprak altında kaldı. Yamaçtan kopan kaya ve toprak yığını altına kalan çeşme ve çevresi, ekiplerin iş makinesiyle başlattığı çalışmada temizlendi. CHP lideri Kılıçardoğlu'nun en son yaptığı bölge ziyaretinde uğrayarak, su içip, dua ettiği çeşmenin heyelan nedeniyle hasar gördüğü belirtildi. Toprak altından çıkarılan park halindeki araçta da hasar oluştuğu görüldü.
'CAN KAYBI OLMADI'
Karayolları ekiplerinden sorumlu Saffet Yıldırım, "Ekiplerimiz dün geceden beri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha yakın kapanan 20 kilometrelik bölümü trafiğe tek şeritten ve kontrollü olarak açtık. Bugün yine çalışmalarımız devam ediyor. Şu an toprak yığınları altında kalan bir aracı çıkardık. Şehidimiz adına yapılan çeşme üzerindeki toprak yığınlarını temizliyoruz. Bazı sebze ve meyve satıcılarının iş yerleri şu an toprak altında onları da ekiplerimiz temizleyecek ve sorunsuz olarak yol trafiğe açılacak. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur" diye konuştu.
Park halindeki aracı toprak altında kalan Bülent Ertürk ise "Allah devletimize zeval vermesin. Karayolları ve jandarma ekiplerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sabaha kadar bizimle birlikteydiler. Şu anda da bizimle birlikteler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Artvin, Şavşat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Fethi Sekin'in babası: "Oğlum üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum"
Son dakika: TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 18:59:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şavşat'ta heyelan nedeniyle kapanan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]