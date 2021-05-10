ŞAVŞAT'TA MAYISTA KAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika

ARTVİN'in Şavşat ilçesinin yüksek kesimleri, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken, çiçek açan ağaçların karla buluşmasıyla seyirlik manzara oluştu.

Artvin'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrası yüksek kesimlere mayıs ayında kar yağdı. Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Yağan karla birlikte dağların zirvesi ve bazı köylerde yeşil örtünün üzeri beyaza büründü. Çiçek açan ağaçların da karla kaplanmasıyla seyirlik manzara oluştu.

Bölgede yaşayan Mustafa Faruk Altın, 'İlçemiz ve köylerinde mayıs ayında çiçekler tamamen açmıştı. Aslında mayıs ayında kar yağışına pek alışkın değiliz. Oldukça ilginç bir durum oldu. İnşallah bu yağan kar tarımı etkilemez' dedi.