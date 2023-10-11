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Şavşat'ta Tartışma Sonucu 3 Kardeş Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika

Şavşat'ta Tartışma Sonucu 3 Kardeş Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Son Güncelleme: 11.10.2023 19:40

Şavşat ilçesinde yaşanan olayda, S.Y. isimli şahıs tartıştığı komşuları olan 3 kardeşi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde S.Y. (41), tartıştığı husumetli komşuları 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz'ı (65) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Şavşat ilçesi Çavdarlı köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.Y., evden aldığı pompalı tüfekle kardeş oldukları öğrenilen Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz'a ateş açtı. 3 kardeş kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi. Jandarma, suç aleti pompalı tüfek ile birlikte S.Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. 3 kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Leyla Yılmaz, Jandarma, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şavşat'ta Tartışma Sonucu 3 Kardeş Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şavşat'ta Tartışma Sonucu 3 Kardeş Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika
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