Şavşat'ta trafoya yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasında: 37 köyün elektiriği kesildi - Son Dakika

Şavşat'ta trafoya yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasında: 37 köyün elektiriği kesildi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde 37 köyün elektrik ihtiyacını karşılayan ana trafoya yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonuna yansıdı.

Artvin'de etkili olan sağanak yağışa bağlı Şavşat ilçesinde 37 köyü kapsayan ana trafoya yıldırım düştü. Trafoda meydana gelen arızayı elektrik dağıtım ekipleri onarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yıldırımın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaşın yağmur çekimi sırasında büyük bir gürültünün koptuğu o anlar ise saniye saniye görüntülendi.