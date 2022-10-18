SAVUNA SANAYİ BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR, GURUR DUYUYORUZ

SAVUNMA Sanayi Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Türkiye'nin millileştirme, yerlileştirme ile ilgili son yıllarda büyük bir ivme kazandığını ifade ederek, 'Katma değeri yüksek ürünlerde, savunma sanayi alanında adeta dünyaya örnek oluyoruz. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Bundan da biz sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz dedi.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Eskişehir ETO TÜYAP Fuar Merkezi'nde Endüstri 2'inci Ar-Ge Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Harun Çelik'in yanı sıra açılışta Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Ticaret Odası Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Organize Sanayi Başkanı Nadir Küpeli yer aldı.

Aralarında Aselsan, TEI, TUSAŞ, Roketsan ve Havelsan'ın yanı sıra 14 farklı ülkeden 157 katılımcının yer aldığı fuarın açılışında konuşan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Harun Çelik, katma değeri yüksek ürünlerde, savunma sanayi alanında adeta dünyaya örnek olduklarını ifade ederek, 'Ülkemizde millileştirme, yerlileştirme ile ilgili son yıllarda Türkiye'nin nasıl bir ivme kazandığına hepimiz şahitlik ediyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde, savunma sanayi alanında adeta dünyaya örnek oluyoruz. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Bundan da biz sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz. Sizlerin verimli üretimleri sayesinde hepimiz Türkiye'nin büyümesine, savunma sanayinin gelişmesine, tüm dünyaya örnek model olması yolunda emin adımlarla, kendimizi bilerek yaptığımız ürünlerin sahada nasıl bir etki gösterdiğinin farkında olarak güzel güzel yolumuza devam ediyoruz şeklinde konuştu.

Eskişehir Ticaret Odası Metin Güler ise fuara yurt dışından katılımın çok sevindirici olduğunu belirterek, 'Şu an itibarı ile 14 farklı ülkeden 157 katılımcı burada. Almanya, Amerika, Belçika, Çin, İngiltere, Fransa, İsveç, İtalya, Japonya gibi pek çok ülkeden gelen katılımcılarımız var aramızda. Bosna Hersek, Hindistan, Macaristan, Gine, Dominik ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden diplomatik temsilcilerimiz de fuarımızı ziyaret etmek adına buraya geldiler dedi. Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Çelik ve beraberindekiler kurdele keserek fuarın açılışını yaptı. Daha sonra Çelik, stantları dolaşarak görevlilerden bilgi aldı.