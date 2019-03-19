Savunduğumuz Değerler İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz"

SEZGİN PANCAR - Avrupa Birliği
(AB
) Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Yeni Zelanda
'daki terör saldırısının, medeni dünyanın desteklediği değerlere bir saldırı olduğunu ifade ederek, "Uluslararası camianın, savunduğumuz bu değerlerin korunması için birlikte hareket etmesi gerekli." dedi.
Berger, Delegasyonun öncülüğünde hayata geçirilen "Bilim Karavanı" projesi kapsamında geldiği Mersin
'de, AA muhabirine, Yeni Zelanda Christchurch'teki camilere yönelik 50 Müslüman'ın şehit edildiği terör eylemini değerlendirdi.
Saldırının haberini Brüksel
'de aldığını belirten Berger, "Bu menfur saldırı, medeni dünyanın desteklediği, önemsediği değerlere bir saldırıdır. İnsanlar, Allah'ın evinde ibadet ediyorlardı. Yaklaşık 50 kadar kişinin hayatını kaybetmiş olması bizde şok etkisi yarattı." diye konuştu.
-"Tekrarlanmaması için elimizden geleni yapmalıyız"
Berger, saldırıyla ilgili AB Komisyonundan açıklama yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Bu saldırının tekrarlanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Uluslararası camianın, savunduğumuz bu değerlerin korunması için birlikte hareket etmesi gerekli. Hem Batı dünyasında önemli bir Müslüman camia var hem de dünyanın her yerinde bu tür saldırıların meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu türden fikirlerin doğduğu ortamlara yönelik tedbirler alıp, bunların önüne geçebilmek için elimizden geleni yapmalıyız."
Türkiye'nin de saldırıyı kınadığına değinen Berger, "Türkiye'nin bu saldırıyı hemen kınamış olması önemli. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri ve kurumları da bu saldırıyı hemen kınadı. Hepimiz birlikte çalışarak radikalleşmeyle, aşırılıkla mücadele etmeliyiz. Sadece Yeni Zelanda'da değil her yerde bunlar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bizim hep birlikte bunlara karşı durarak, bu tür fikirlere karşı beraberce mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.