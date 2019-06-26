Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a: Provokatif davranışlardan kaçınılmalı
Son Dakika Dünya Haber

Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a: Provokatif davranışlardan kaçınılmalı

1 saat önce

NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kıbrıs krizi nedeniyle tansiyonun iyice yükseldiği bir dönemde Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a: Provokatif davranışlardan kaçınılmalı, System.String[]
NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kıbrıs krizi nedeniyle tansiyonun iyice yükseldiği bir dönemde Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile görüştü. Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını hızlandırırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif açıklama ve davranışlardan kaçınılması gerekli." ifadelerini kullandı.

AB'nin desteğini alan Yunanistan'dan Ankara'ya uyarı gelmişti

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz krizi konusunda Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin (AB) güçlü desteğini alan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yeni bir uyarıda bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:38 
Yunanistan, Hulusi Akar, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili şok karar! ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 00:43:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a: Provokatif davranışlardan kaçınılmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]