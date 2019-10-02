Savunma Bakanı Akar: Güvenli bölgede oyalama olursa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan 'güvenli bölge' hakkında konuşarak, gerektiği durumda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak çalışmaya son verilebileceğini açıkladı.



Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Akar, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.