Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanı Akar: Güvenli bölgede oyalama olursa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz
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Savunma Bakanı Akar: Güvenli bölgede oyalama olursa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

56 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan 'güvenli bölge' hakkında konuşarak, gerektiği durumda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak çalışmaya son verilebileceğini açıkladı

Savunma Bakanı Akar: Güvenli bölgede oyalama olursa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan 'güvenli bölge' hakkında konuşarak, gerektiği durumda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak çalışmaya son verilebileceğini açıkladı.


Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Akar, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:31 
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