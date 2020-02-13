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Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti. Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti. Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:16
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