Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak - Son Dakika Dünya

Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti. Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.

Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti. Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.


Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtladı.

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Hulusi Akar, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:16 
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