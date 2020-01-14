Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ve Libya'daki ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ve Libya'daki ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor - Son Dakika Dünya

Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ve Libya'daki ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem İdlib hem de Libya'da ateşkesin sağlanması ve sürdürülmesi için çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı

Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ve Libya'daki ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem İdlib hem de Libya'da ateşkesin sağlanması ve sürdürülmesi için çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.


AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde konuşan Akar, "Bir şekilde hem İdlib hem de Libya'da siyasi bir çözümle oradaki sulhun sükunun sağlanması için gayretlerimizi göstereceğiz. Taraflarla temasımızı sürdürüyoruz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın, huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi ve akan kanın durması, insanların normal hayatlarına dönmesi." dedi.

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Hulusi Akar, İdlib, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:55 
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