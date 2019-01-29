Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı tamamladı
48 dakika önce
TSK'nın her türlü hazırlığı tamamladığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde Menbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir" dedi.
TSK
'nın her türlü hazırlığı tamamladığını söyleyen Milli Savunma Bakanı
Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde Menbiç'te de Fırat
'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:18
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