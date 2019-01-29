Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı tamamladı

Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı tamamladı

48 dakika önce

TSK'nın her türlü hazırlığı tamamladığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde Menbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir" dedi.

Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı tamamladı, System.String[]
TSK'nın her türlü hazırlığı tamamladığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde Menbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:18 

Hulusi Akar, Fırat, TSK, Ekonomi
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