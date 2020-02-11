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Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz
7 saat önce
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te bulunan 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacaklarını belirterek, Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yapılan saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıkladı
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te bulunan 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacaklarını belirterek, Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yapılan saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıkladı.
Akar, en az dört gözlem noktasıyla iki askeri stratejik noktanınsa Esad güçlerinin kontrolündeki bölgede kaldığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:45
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