Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz - Son Dakika Dünya

Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz

7 saat önce

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te bulunan 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacaklarını belirterek, Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yapılan saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıkladı

Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz, System.String[]

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te bulunan 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacaklarını belirterek, Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yapılan saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıkladı.


Akar, en az dört gözlem noktasıyla iki askeri stratejik noktanınsa Esad güçlerinin kontrolündeki bölgede kaldığını sözlerine ekledi.

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Hulusi Akar, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:45 
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