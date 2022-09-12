Bakan Akar: "Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Bakan Akar: "Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi"

12.09.2022 16:50

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Bakan Akar'ın gazetecileri selamlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Bakan Akar'ın gazetecileri selamlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, AK Parti, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar: "Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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