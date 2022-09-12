Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Bakan Akar'ın gazetecileri selamlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Hulusi Akar, AK Parti, Irak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bakan Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.