Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak - Son Dakika Dünya

Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başta Libya ve Suriye olmak üzere gündemdeki önemli konulara değindi. Akar, "İdlib'deki gözlem noktalarımız bulundukları yerlerde varlıklarını sürdürüyor" diye konuştu

Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresine ilişkin, "Tezkere ile bu görev TSK'ye, Milli Savunma Bakanlığına verilecek. Sonra da biz yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde bunun gereğini değerlendirip, buna göre gereğini yapacağız." dedi.


İdlib'deki gözlem noktalarının boşaltılması durumuna ilişkin soruya ise Akar, "Böyle bir şey şu anda söz konusu değil. Oradaki gözlem noktalarımız bulundukları yerlerde gözlem faaliyetlerini, varlıklarını sürdürüyorlar." yanıtını verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Hulusi Akar, Libya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti

Son Dakika Haberleri
01:11 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:21:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]