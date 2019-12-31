Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresine ilişkin, "Tezkere ile bu görev TSK'ye, Milli Savunma Bakanlığına verilecek. Sonra da biz yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde bunun gereğini değerlendirip, buna göre gereğini yapacağız." dedi.



İdlib'deki gözlem noktalarının boşaltılması durumuna ilişkin soruya ise Akar, "Böyle bir şey şu anda söz konusu değil. Oradaki gözlem noktalarımız bulundukları yerlerde gözlem faaliyetlerini, varlıklarını sürdürüyorlar." yanıtını verdi.