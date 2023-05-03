Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütünün 2 elebaşının teslim olduğunu söyledi! TSK o anları paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütünün 2 elebaşının teslim olduğunu söyledi! TSK o anları paylaştı

03.05.2023 16:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından TSK da sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez" notuyla paylaştı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Kayseri'de gerçekleştirilen "İş Dünyası Buluşmaları"ndaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI TEPELERİNE YIKILDI"

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kamp yerleri, barınakları, sığınakları tepelerine yıkıldı; yıkılmaya devam ediyor.

BAKAN AKAR: ÖRGÜTÜN SÖZDE 2 ELEBAŞI TESLİM OLDU

Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 Elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamalarında bulundu. Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını da hatırlatan Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.

TSK TESLİM OLMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bakan Akar'ın yaptığı açıklamaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri' de sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

Bakan Akar 'Terör örgütünün sözde 2 elebaşı teslim oldu' dedi! TSK o anları paylaştı

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ AMAN DİLEYENE ATEŞ ETMEZ"

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez! Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri…" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (1)
  • Aydın Özkan: yanlış anlamayın ama ele başları neden teslim olsun ki yani düşünün biraz normal askeri geçtim ele başı yani bu seçim geliyor diye nasıl haberler almaya başladık bu sayfa taraf tutuyor kim ne derse desin :) Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
500

Hulusi Akar, Suriye, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütünün 2 elebaşının teslim olduğunu söyledi! TSK o anları paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
17:23 "Artık onu koruyacağım" demişti! Thomas Tuchel'den, Sadio Mane'yi rezil eden hareket
17:19 Bakan Soylu, Dilek İmamoğlu'nun yaptığı hareketi eleştirdi: PKK'nın zafer işaretini yaptılar
17:14 Didem Soydan, üstsüz şekilde cesur pozlar vererek sosyal medyadan paylaşımına beğeni yağmuru yağdı
17:09 Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi
17:09 Gabar'da petrol bulunmasına Meral Akşener'den ilginç yorum geldi: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu
17:02 Akşener'den Gabar'da petrol bulunmasına ilginç yorum: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu
16:43 Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı
16:41 Süper Lig'in eski yıldızı Kahraba, Mısır'da ortalığı karıştırdı! Rakip takım final maçında sahaya çıkmama kararı aldı
16:37 Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı
16:40 Haberler.com Youtube kanalına konuk olan oyuncu Selen Görgüzel'den itiraf: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 17:44:24. #1.11#
SON DAKİKA: Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütünün 2 elebaşının teslim olduğunu söyledi! TSK o anları paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement