Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanı: Türkiye hava ve füze tehdidi altında

Savunma Bakanı: Türkiye hava ve füze tehdidi altında

9 dakika önce

400'lerin tercih değil, "zorunluluk" olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, 90'lı yıllardan itibaren ciddi, önemli bir hava ve füze tehdidi altında" diye konuştu.

Savunma Bakanı: Türkiye hava ve füze tehdidi altında, System.String[]
S-400'lerin tercih değil, "zorunluluk" olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Türkiye, 90'lı yıllardan itibaren ciddi, önemli bir hava ve füze tehdidi altında" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:10 

Ekonomi
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