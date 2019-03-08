Savunma Bakanı: Türkiye hava ve füze tehdidi altında
9 dakika önce
400'lerin tercih değil, "zorunluluk" olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, 90'lı yıllardan itibaren ciddi, önemli bir hava ve füze tehdidi altında" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:10
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