Savunma Bakanlığı'ndan Suriye bilgilendirmesi - Son Dakika

Savunma Bakanlığı'ndan Suriye bilgilendirmesi

Savunma Bakanlığı'ndan Suriye bilgilendirmesi Milli Savunma Bakanlığı, 15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan Suriye bilgilendirmesi

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ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile son gelişmeleri paylaştı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısına korona virüs tedbirleri çerçevesinde basın mensupları katılmazken, basın toplantısının görüntüleri bakanlık tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan açıklamada, Pınar Bölgesi ile ilgili olarak, son bir ay içerisinde 13 taciz/saldırı gerçekleştiği belirtildi.

"22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Denizer, "Ayrıca, PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıya dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Barış Pınarı bölgesinde 10 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel kullanılamaz hale getirilmiştir"

Bomba imha timleri tarafından bugüne kadar toplam 3 bin 182 mayın/EYP'nin etkisiz hale getirildiğini bildiren Denizer, "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından 10 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel kullanılamaz hale getirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Denizer, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden yakalandığını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin savunma güvenliği için her türlü görevi başarma azim ve kararlılığında olduğunu söyleyen Denizer, "Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır" aktarımında bulundu.

Suriye, YPG, PKK, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Savunma Bakanlığı'ndan Suriye bilgilendirmesi - Son Dakika

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