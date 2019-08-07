Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor
Son Dakika Dünya Haber

Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor

1 saat önce

Savunma Bakanlığı, Suriye'de planlanan güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'de 'ortak operasyon merkezi' kurulması için anlaştıklarını söyledi. Güvenli bölgenin koordinasyonun bu merkezden yapılması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor, System.String[]
Savunma Bakanlığı, Suriye'de planlanan güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'de 'ortak operasyon merkezi' kurulması için anlaştıklarını söyledi. Güvenli bölgenin koordinasyonun bu merkezden yapılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den askeri heyet ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi
Serena Williams servet kazandı 11. Büyükelçiler Konferansı Bakan Kurum: Kaz Dağları'nda 13 bin ağaç kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:50:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]