Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki saldırı, anlaşmalar ve Rusya ile diyaloga aykırı
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Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki saldırı, anlaşmalar ve Rusya ile diyaloga aykırı

1 saat önce

Suriye Haber Ajansı,, Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip eyaletine bağlı Han Şeyhun beldesinde hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.

Suriye Haber Ajansı,, Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip eyaletine bağlı Han Şeyhun beldesinde hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.
Suriye, İdlip, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:09 
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Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
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