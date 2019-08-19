Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki saldırı, anlaşmalar ve Rusya ile diyaloga aykırı
1 saat önce
Suriye Haber Ajansı,, Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip eyaletine bağlı Han Şeyhun beldesinde hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.
Suriye
Haber Ajansı,, Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip
eyaletine bağlı Han Şeyhun
beldesinde hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:09
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