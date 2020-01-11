Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi - Son Dakika
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Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi

7 saat önce

Gaziantep'in kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi'nde SANKO Holding tarafından açılan "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" temalı fotoğraf sergisi 23 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi, System.String[]

Gaziantep'in kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi'nde SANKO Holding tarafından açılan "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" temalı fotoğraf sergisi 23 Ocak'a kadar gezilebilecek.


Programda kapanış tarihi 17 Ocak olarak belirlenen serginin, öğrencilerin sömestr tatilinde sergiyi gezerek Gaziantep yakın tarihine ilişkin bilgilenmesi amacıyla bir hafta daha açık kalması kararlaştırıldı.


Açılışını 27 Aralık 2019'da Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nun yaptığı sergide 27 fotoğraf yer alıyor.


Fotoğrafların, Antep Savunmasının ardından Fransızlar tarafından çekildiğini ve kartpostal olarak Fransa'ya gönderildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Fransızların Antep'i aldıklarını kendi kamuoyuna göstermek ve propaganda aracı olarak kullanmak amacıyla kartpostalları kullanmışlar" dedi.


O dönemde fotoğrafın önemli propaganda aracı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Yakar, Fransızların hakimiyetlerini ve güçlerini göstermek isterken "Bombardıman Sonrası Antep" demekten dahi çekinmediklerini söyledi.


"Fransızlar pervasızca hareket etmişler. Hem bombalamışlar hem hakim olmaya çalışmışlar hem de 'bunlara sahip olduk' diye Fransa'da kendi halkına mesaj vermeye çalışmışlar" diyen Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, şunları kaydetti: "Ayrıca bu fotoğrafları diğer ülkelere göndererek sömürgelerine mesaj vermişler. Bir anlamda yaptıkları vahşetin belgelerini yayınlamışlar. Antep'te 8 bin harabe ev, kayıp camilerimiz, 6317 şehidimiz var. Bunlar da Fransa'nın hakim olma içgüdüsüyle önüne gelen ne varsa ortaya koyduğunu gösteriyor".


Gazianteplilerin, savaşta görmedikleri tankları görüp onu ateş püsküren birer canavar olarak tabir ettiklerini anlatan Prof. Dr. Yakar, sözlerini şöyle tamamladı: "Tarihten ibret aldığımızı çocuklarımıza göstereceğiz. Bu yıkım fotoğraflarından hareketle çocuklarımıza, gençlerimize vatana, millete hizmet etmek için çok çalışın diyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yakın tarihlerini öğrenmelerini sağlayacağız".


Sanko Sanat Galerisi'nde 27 fotoğrafın sergilendiği 'Antep Kartpostalları' sergisi, 23 Ocak'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.


Antep Kartpostalları


9 Şubat 1921'de Antep savunmasının sona ermesiyle şehrin hakimiyetini ele geçiren Fransızlar, bombardımanları sonucu yerle bir olan mekanların fotoğraflarını çekmişler.


Savunma sonrası çekilen fotoğrafların çoğunun altında Suriye kökenli bir fotoğraf editörü olan Thevenet'in imzası var. Fotoğraflar Fransa- Paris'te "Le Deiley Photograph Studios"ta basılmış.


Yine Fransız işgal yıllarını konu alan foto kartların bazılarında da Editör Wattar Freres'in adı geçiyor. Bir fotoğrafın çoğaltılarak basımı olan foto kartlara cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde rastlamak mümkün. Wattar Freres'in Antep'le ilgili foto kartları Halep'teki stüdyoda basılmıştır.


1920'li yıllarda Antep Amerikan Koleji fotoğraflarının ve bazı Antep görüntülerinin fotoğraf editörü olarak Neurdein Freres ortaya çıkmaktadır. Fotoğraflar Paris'te İmp. Crété, Succ.- Paris - Corbeil'de tab edilmiştir. 1920'li yıllara ait bazı Antep fotoğraflarının altında editör olarak Thouha Freres'in adı geçmektedir. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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