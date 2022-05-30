Savunma harcamalarını artırma sözü veren İspanya, NATO'ya girişinin 40. yılını kutladı - Son Dakika
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Savunma harcamalarını artırma sözü veren İspanya, NATO'ya girişinin 40. yılını kutladı

30.05.2022 13:25
Savunma harcamalarını artırma sözü veren İspanya, NATO'ya girişinin 40. yılını kutladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın NATO'ya girişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla başkent Madrid'de düzenlenen etkinlikte, ülkesinin istikrarını ve güvenliğini garanti altına almak için savunma yatırımlarının artırılacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın NATO'ya girişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla başkent Madrid'de düzenlenen etkinlikte, ülkesinin istikrarını ve güvenliğini garanti altına almak için savunma yatırımlarının artırılacağını belirtti.

Sanchez, Teatro Real'de organize edilen törende yaptığı konuşmada, " Ukrayna'nın işgali gibi savaşların Avrupa'daki mevcut demokrasi modelini riske atmaması, güvenlik ve istikrarın garanti edilmesi, özgürlük ve barış içinde bir arada yaşamak için savunma harcamalarına en yüksek düzeyde yatırım yapılacağını" söyledi.

İspanya mevcut durumda gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,3'ünü oluşturan savunma harcamalarının 2030'a kadar yüzde 2'ye çıkarılmasını taahhüt ediyor.

Madrid'deki NATO Zirvesi "tarihi" olacak

Diğer yandan NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg ise 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin "tarihi olacağını çünkü gelecek 10 yıla ait yol haritasının belirleneceğini" ifade etti.

Stoltenberg ayrıca, NATO'ya üyelik başvurularını yapan İsveç ve Finlandiya için "NATO'ya katılacaklar." dedi.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, "NATO'nun Ukrayna'ya ve Baltık ülkelerine verdiği desteğin devam etmesi gerektiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı kaybetmek zorunda olduğu" ifade edildi.

Aralarında eski İspanya başbakanları ve dışişleri bakanları, eski NATO genel sekreterlerinin olduğu yaklaşık 300 davetlinin yer aldığı törene, İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi, NATO'yu eleştiren politikalarından dolayı katılmadı.

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Kaynak: AA

İspanya, Yatırım, Ukrayna, Madrid, Güncel, Son Dakika

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