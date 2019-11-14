Son Dakika Haberleri: Savunma komutanı Nascimento Silva geliyor
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Savunma komutanı Nascimento Silva geliyor

6 saat önce

Ara transferde tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Fırtına'ya Brezilya'dan bir isim önerildi; Carlos Gilberto do Nascimento Silva...Corinthians'ın formasını giyen 32 yaşındaki stoper 1.92'lik boyuyla kule olarak anılıyor.

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Ara transferde tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Fırtına'ya Brezilya'dan bir isim önerildi; Carlos Gilberto do Nascimento Silva…


Corinthians'ın formasını giyen 32 yaşındaki stoper 1.92'lik boyuyla kule olarak anılıyor. Bu nedenle de Corinthians taraftarı ona, "Savunma komutanı' lakabını taktı.


BOŞA ÇIKIYOR


Sezon başında Hosseini ve Hüseyin'in yanına Campi ve Fernandes'i alan ancak savunmadaki sıkıntıyı çözemeyen bordo- mavililer, Nascimento ismine olumlu bakıyor. İlk etapta menajerler vasıtasıyla yapılacak görüşmelerde Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa futbolcunun kendisi ile de görüşmeler başlayacak. Nascimento Silva'nın sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona eriyor. Bu isim daha önceki yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.


Kısaca Gil olarak da adlandırılan Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımında 23 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fabio Alves Da Silva, Gilberto, Brezilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 
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