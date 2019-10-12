Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması
Son Dakika Güncel Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması

51 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti.

Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor" dedi.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiğini duyurdu. Demir, seri üretime geçileceğinin de müjdesini verdi. - ANKARA

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı video çekerken Burak ve Emre Belözoğlu el salladı
Jahovic'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut'tan Dünya Kız Çocukları Günü kutlamalarına tepki Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:12:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]