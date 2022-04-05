İsmail Demir: "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" - Son Dakika
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İsmail Demir: "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz"

05.04.2022 21:52
İsmail Demir: "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İsmail Demir: ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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