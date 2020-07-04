Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" - Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor"

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor"

Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden 'İstiklal ve İstikbalimiz için' hastagiyle bir paylaşımda bulunarak Atmaca seyir füzesinde gelinen son noktayı aktardı. Demir paylaşımında, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Atmaca projesi, Deniz Kuvvetlerinin, MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatıldı. Proje Roketsan'ın ana yükleniciliğinde sürdürülüyor. Atmaca seyir füzeleri Roketsan tarafından, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Atmaca, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.

İsmail Demir, Roketsan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor' - Son Dakika

Son Dakika

15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 20:36 İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
19:01
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
17:30
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
17:28
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:18:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]