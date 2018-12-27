Savunma Sanayi Başkanı Demir'den Yerli İha 'Anka' Paylaşımı
16 dakika önce
SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İHA 'ANKA'nın, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.
SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İHA 'ANKA'nın, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.
Savunma Sanayi Başkanı Demir, yerli İHA'nın ilk uçuş videosunu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayınladı. Demir, "Yerli İHA'mız 'Anka', yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eksi 10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" notunu da paylaştı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:30 Kaynak: DHA
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