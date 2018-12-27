Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir'den Yerli İha 'Anka' Paylaşımı

Savunma Sanayi Başkanı Demir'den Yerli İha 'Anka' Paylaşımı

16 dakika önce

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İHA 'ANKA'nın, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanı Demir'den Yerli İha 'Anka' Paylaşımı, System.String[]
SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İHA 'ANKA'nın, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanı Demir, yerli İHA'nın ilk uçuş videosunu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayınladı. Demir, "Yerli İHA'mız 'Anka', yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eksi 10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" notunu da paylaştı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Çalhanoğlu'nun 90 Dakika Sahada Kaldığı Maçta Milan, Frosinone ile Berabere Kaldı THY, İstanbul Havalimanı'ndan 8'i Yurt Dışı 3'ü Yurt İçi Olmak Üzere Toplamda 11 Yeni Sefer Başlatıyor

Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ödenek Yokluğundan Dolayı Twitter Hesabını Güncellemeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:46:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir'den Yerli İha 'Anka' Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]