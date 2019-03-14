Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir Eskişehir'de

Savunma Sanayi Başkanı Demir Eskişehir'de

40 dakika önce

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir Eskişehir'de, System.String[]
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi.

Başkan Demir, Eskişehir programları kapsamında ilk olarak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Ardından Rektör Çomaklı ile Teknopark'da incelemelerde bulunan Başkan Demir, burada bilgiler aldı. Başkan Demir, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile bir araya geldi. Eskişehir Valiliğindeki ziyarette Vali Çakacak ve beraberindekiler Başkan İsmail Demir'i kapıda karşıladı. Şeref defterini imzalayan Savunma Sanayi Başkanı Demir, Vali Çakacak'a hediye takdim etti.

İsmail Demir, 'Eskişehir değerleri ile buluşuyor' programı kapsamında Osmangazi Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldikten sonra Eskişehir Sanayi Odasında sanayicilerle buluşacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Özdemir Çakacak, İsmail Demir, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı Mersin'de 6 Metre Boyunda Köpek Balığı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:33:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir Eskişehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]