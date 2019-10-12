Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir: "HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem...
Son Dakika Genel Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem...

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem...

1 saat önce

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi %100 başarıyla imha etti.

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi %100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiğini duyurdu. Demir, seri üretime geçileceğinin de müjdesini verdi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir: HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem...

İsmail Demir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
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