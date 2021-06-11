Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz" - Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz"

ELAZIĞ - Elazığ'a gelen Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Elazığ'a geldi. İlk olarak valiliğe geçen heyet burada Vali Erkaya Yırık'tan bilgi aldı.

Elazığ'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bakan yardımcımızla beraber buradayız. Elazığ bir baba ocağı ziyareti yanında zaman zaman bulunduğumuz konum itibari ile Elazığ'da neler yapabiliriz, kalınması için sanayi alanında neler yapılabilir diye çeşitli istişarelerimiz oluyor. Bugün de ülkemizde göz dolduran öne çıkan savunma sanayi sistemiyle ilgili temaslarda bulunmak için geldik. Savunma sanayimizin değerli şirketlerinin genel müdürleriyle birlikte sahada olmak, birer bir temasta bulunmak istedik. Neler yapılabileceğini istişare etmek ve neticesinde ilimize ve ülkemizi önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanları, açmak üzere istişarede bulunup bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bunun geleceğe önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte benzer teşebbüslerimizde ufak da olsa bazı adımlar atabildik. Ama bu sefer daha umutluyuz. İnşallah savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz. TSO başkanımız ve ilgili kuruluşlarında desteği ile burada bir varlık göstermek istiyoruz. Üniversitemiz araştırma kuruluşlarımız, sanayicilerimize beraber ülkemize ve ilimize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin bu teknoloji yolcuğunda pay sahibi olabilmek önemlidir. Buna vesile olabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.