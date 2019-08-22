Savunma Sanayi Başkanı Demir, Siber Güvenlik Yaz Kampı'nda öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Yaz Kampı kapsamında üniversite öğrencileri Ankara'da buluştu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu konuda bir ham maddeye, malzemeye, madene veya geriden gelecek bir teknolojik bilgi birikimine ihtiyacımız yok. Mevcut olan beyin gücümüzü birbirine bağlayıp kullanabildiğimizde başarı sağlayabiliriz" dedi.



19-23 Ağustos tarihleri arasında TOBB Üniversitesi ev sahipliğinde Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ile düzenlenen Siber Güvenlik Yaz Kampı'na bin 200 öğrenci başvurdu. Bu öğrenciler içerisinden seçilen 500 öğrenci, kurs kapsamında siber güvenlik eğitimi aldı. Kamp eğitimlerinin dördüncü gününde öğrencileri ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, "Siber konusu bir 10 sene geriye gittiğinizde dünyada bütün üniversitelerde en çok aranan ve öğretilen derslerden birisiydi. Hala önemini koruyor ve tabii bir taraftan da şuan yapay zekaya, otonom sistemlere geçmiş durumdayız. Bunlar hepsi birbirine bağlı ama yapay zeka, otonom sistemler ve benzerleri dediğimizde artık enterkonnekte bir dünyaya doğru gidiyoruz ve bu dünyanın en büyük sorunu yine temelde siber güvenlik. Tabii Türkiye teknolojik olarak diğer alanlarda mesela havacılıkta çok iyi başlamamıza rağmen geri düşmüşlüklerimiz var. Bazı konulardaki iyi başlangıçlarımız akamete uğradı ve geri kaldığımız birçok konu var. Hızla bunları yakalamaya çalışırken aslında geri kalmakla ilgili hiçbir mazeretimizin olamadığı konu siber güvenlik, yazılım ve bilişim sektörü. Çünkü konu diğer konulara bakarsak oldukça yeni ve temelde de insan beynine ve gücüne dayanıyor. Bilgi güçtür ve ne kadar bilgili ve bu bilgiyi kullanabilen bir toplum oluşturabilirsek geleceğe de o kadar güvenle bakabiliriz ve siber ve bilişim alanının temeli de insan, insanın bilgisi ve kabiliyeti. Bu konuda bir ham maddeye, malzemeye, madene veya geriden gelecek bir teknolojik bilgi birikimine ihtiyacımız yok. Mevcut olan beyin gücümüzü birbirine bağlayıp kullanabildiğimizde başarı sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Siber güvenlik konusunun çok konuşulan ama az eylem yapılan bir alan olmaması gerektiğini belirten Demir, "Biraz o hissiyatı edindiğimiz için Savunma Sanayi Başkanlığı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına binaen mecburen girdiğimiz projelerin tetiklemesiyle de diyelim bu alanda inisiyatif alma gereksinimi hissettik ve bir kümelenme oluşturduk. Bu kümelenme vasıtasıyla da çeşitli faaliyetlere başladık ve bu kümelenme tarafından 2018 Kasım ayından bu yana 13 farklı üniversitede binin üzerinde öğrenciye eğitim verildi. Kümelenme üyelerinin katkılarıyla alanında uzman olan eğitimcilerden ve akademisyenler tarafından bu alana ilgi duyan gençlerimiz teknik bilgiler aldılar. Bu siber güvenlik eğitimlerinin devam etmesi için öncelikle Haziran ayında 180 öğrencinin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesinde Siber Küme Yaz Kampı düzenlendi. Hemen akabinde ise bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Siber Güvenlik Yaz Kampı'nı gerçekleştirmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



"Bu alanda iddialı olmamız gerekiyor"



Bu eğitimin daha bir başlangıç olduğunu dile getiren Demir, "Tabii bu biraz başlangıç eğitimi, bundan sonrası size ve bize kalmış. Çünkü karşılıklı ilişkimiz devam ettiği sürece bu iştahı gördüğümüz sürece sizler talep eden, biz de bu talebi yerine getiren kesim olarak bu ilişkiyi devam ettirmek isteriz. Bu alanda iddialı olmamız gerekiyor. Savunma sanayii dediğimizde veya teknoloji dediğimizde Türkiye'de bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor biz hareketlenirken dünya durmuyor. Dünyanın nereye gittiğini çok iyi okuyabilmek gerekiyor. Bundan 10-20 yıl sonrasının ne olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Çünkü siz bundan 10-20 yıl sonrasının yöneticileri olacaksınız ve Türkiye sizin ellerinizde olacak. Sizlerin o günlere hazırlanır olması gerekiyor ve bizlerin de o günleri iyi okuyabilmemiz gerekiyor. Yani bizim nesillerle sizlerin arasındaki diyalog o günler açısından çok önemli. O açıdan sizin önerilerinizi, taleplerinizi ve duygularınızı dinlemek her açıdan bizim için büyük önem taşıyor. Biz bunu yapmaya hazırız ve eksiklerimiz olursa da bizleri uyarmanızı bekliyoruz. Eğitimimize bin 200 genç başvuruda bulunmuş ve 500'e yakın öğrenci bu kampta eğitim almakta. Eğitim kapsamında 20 farklı sınıfta 19 farklı konu başlığında eğitim verilmekte olup, bu eğitimler için kümelenme oluşturulmuştur" diye konuştu. - ANKARA