Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Şirketlerimizi Osb'ye Teşvik Edeceğiz"

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Şirketlerimizi Osb'ye Teşvik Edeceğiz"

44 dakika önce

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, büyük savunma sanayi şirketlerini OSB'de yapılanması için bir çekim alanı oluşturulacaklarını belirterek "Şirketlerimizi teşvik edeceğiz inşallah. O çekirdek tarafında yapılanma, Makine Kimyanın da varlığı da tabi bir anahtar rol oynayacak" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir:
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, büyük savunma sanayi şirketlerini OSB'de yapılanması için bir çekim alanı oluşturulacaklarını belirterek "Şirketlerimizi teşvik edeceğiz inşallah. O çekirdek tarafında yapılanma, Makine Kimyanın da varlığı da tabi bir anahtar rol oynayacak" dedi.

Makine Kimyayı, Silah OSB ve Teknoparkı gezdiklerini belirten Savunma Sanayi Başkanı Demir, "Gerçekten burada yapılabilecek faaliyetler ile ilgili, potansiyel ile ilgili hem Valimizden hem de ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. İnşallah burada arkadaşlarımızla konuştuğumuz konuları da dikkatle not aldık. Takip edeceğiz, önemli işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Teknoparkın da yeni yapılması gerçekten heyecan verici. İnşallah Silah OSB'mizde çekici bir hale gelir. Burada merkezi olarak yapılanmış. Büyük Savunma Sanayi şirketlerimizin OSB'de yapılanması bir çekim alanı oluşturacaktır. Şirketlerimizi teşvik edeceğiz inşallah. O çekirdek tarafında yapılanma, Makine Kimyanın da varlığı da tabi bir anahtar rol oynayacak. İnşallah gelecekte çok iyi adımlar atabileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilmesine ilişkin iş protokolleri zincirlerinin de geleceğini kaydeden Demir, "Yetenekli çocuklara belli bir aşamadan sonra okullar yetersiz oluyor. Onları biraz daha AR-GE'ye şirketler ve bir fiil iş yapan ve teknoloji çalışan yerlere yönlendirmek istiyoruz. İkincisi Milli Eğitim Bakanlığıyla mesleki eğitimi bir üst düzeye taşıyarak, belli alanlarda uygulamalı olan OSB'ler ile sanayinin kendi faaliyetleriyle iç içe kılmak ve belli bir sanayi kuruluşlarımıza belirli okulları sahiplendirip eğitimi aynı zamanda iş yerinde de yaptırmak istiyoruz. Bu konuda da protokoller zinciri gelecek inşallah böyle bir etkinliğimiz olacak" diye konuştu. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:59 Kaynak: İHA

İsmail Demir, OSB, Ekonomi
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