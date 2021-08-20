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Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Türkiye'de artık güçlü ülkeler arasında" - Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Türkiye'de artık güçlü ülkeler arasında"

20.08.2021 14:52
Savunma Sanayi Başkanı Demir:

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın son gününde gerçekleştirdiği toplantı da basın mensupların sorunlarını yanıtladı.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın son gününde gerçekleştirdiği toplantı da basın mensupların sorunlarını yanıtladı. Demir toplantıda yaptığı açıklamada, " Türkiye'de artık güçlü ülkeler arasında bir savunma sanayi ürününe ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'nin kapısını çalmak lazım diye görüşler oluştu" dedi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'21) Sanayi Fuarı'nın son gününde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bilgilendirmelerde bulundu ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Savunma Sanayi Başkanı Demir, yaptığı açıklamada fuarda kara, hava deniz ve siber alanlarında çeşitli ürünler bulunduğunu ifade ederek, "Oldukça fazla sayıda heyet katılım sağladı. Bazı ülkelerden birden fazla heyet katılımı oldu. Özellikle Afrika bölgesinden yoğun bir ilgi ve katılım olduğunu gördük. Bu katılımların yanında oldukça heyet görüşmelerimiz ve temaslarımız oldu. Geliştirme aşamasında olan bir dizi ürününde sergilenme fırsatı oldu. Firmalarımızın ürün geliştirme çabalarını da yerinde görmüş oldunuz. Bu süreçte savunma sanayi alanının özel bir alan olduğunu görüştüğümüz ülkelere sürekli olarak savunma sanayi alanının ticari ilişkilerin çok ötesinde bir alan olduğunu söylüyoruz. Özellikle teknoloji transferi gibi konularda da oldukça büyük talepler var. Bu yaklaşım ise şimdiye kadar savunma sanayi hedeflerinin biraz daha ötesinde bir yaklaşım" dedi.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demir, Milli Muarip Uçağı ile ilgili gelen soruyu cevaplayarak, "Motor konusunda kendi iç çalışmalarımız devam ediyor. En azından prototip ve sonrasındaki belirli sayıdaki uçağın motorlarını hazır oluyor olmak bizim sürecimizi rahatlattı. Ama motor geliştirme projeleri bir tane değildir. Motorların geliştirilmesi devam ediyor. Bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun uç noktasında Milli Muharip uçağının motoru teşkil edecek. Yolcukta ara adımlarla öğrendiklerimiz bize önemli bilgiler sağlıyor olacak. Üretim teknolojileri açısından geniş bir tabanda devam ediyor. Türkiye'nin bu konudaki etkinliklerinin neler olduğunu biliyoruz. İleri aşamayı taşınması için neler yapılması gerektiğini de biliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ARTIK GÜÇLÜ ÜLKELER ARASINDA"

Demir, Türkiye'nin örnek alınan bir ülke olduğunu ve bu konuda algı oluşturduğunu kaydederek, "Türkiye'nin hem savunma sanayileri stratejileri açısından hem de Ar-Ge ve ürün geliştirme metotları açısından örnek alındığını ve özellikle alandaki performansı ve etkinlik alanı açısından da önemli bir algı oluşturduğunu gördük. Bu algı bizim için önemli. Çünkü özellikle ihracat alanında etkin olabilmeniz belirli bir algının neticesidir. Güçlü Türkiye algısı oluşturursanız Türkiye'nin savunma sanayi güçlüdür buraya daha dikkatli bakalım fikrini oluşturmuş olursunuz. Bunun oldukça ileri seviyede oluşmaya başladığını gördük. Türkiye'de artık güçlü ülkeler arasında bir savunma sanayi ürününe ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'nin kapısını çalmak lazım diye görüşler oluştu. Özellikle İHA'lar ve SİHA'ların dünya basınında ses getirdiğini biliyoruz. Ama o bir anlamda ilgiyi çeken unsur oldu. Fuarı gelip gezen heyetler İHA'nın çok daha geniş spektrumda Türkiye'nin nereye geldiğini gördü. Ama bu fuar onun çok daha ötesini geçtiğimizi İHA ve SİHA'larda da çeşitli versiyonlarda nelerde olduğumuz gösterdi. Gezdiyseniz eğer çeşitli şekilde şirketlerimiz oldukça iddialı. Bu da başka bir husus oldu. Özellikle IDEF 2017 ve 2019'a katılanların o fuar ile bu fuar arasındaki farkı söylemeleri bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

(Murat Delice/İHA)

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Türkiye'de artık güçlü ülkeler arasında

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Savunma Sanayi, İsmail Demir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Türkiye'de artık güçlü ülkeler arasında' - Son Dakika


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