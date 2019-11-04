Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı: İkinci S-400 teslimatı 'teknoloji transferi' nedeniyle gecikebilir
Son Dakika Dünya Savunma Sanayi Başkanı: İkinci S-400 teslimatı 'teknoloji transferi' nedeniyle gecikebilir

Savunma Sanayi Başkanı: İkinci S-400 teslimatı 'teknoloji transferi' nedeniyle gecikebilir

7 saat önce

Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı, ikinci Rus yapımı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi grubunun Türkiye'ye teslimatının gecikebileceğini açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanı: İkinci S-400 teslimatı 'teknoloji transferi' nedeniyle gecikebilir, System.String[]

Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı, ikinci Rus yapımı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi grubunun ortak üretim ve teknoloji transferi nedeniyle Türkiye'ye teslimatının gecikebileceğini açıkladı.


Pazartesi günü yapılan açıklamada Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ikinci S-400 teslimatının ortak üretim ve teknoloji transferi görüşmeleri üzerine planlanan 2020 zaman çizelgesinin sonrasına ertelenebileceğini söyledi.

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Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:41 
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