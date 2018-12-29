Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Hürkuş' Paylaşımı
56 dakika önce
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 'Hürkuş' paylaşımı yaptı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
sosyal medya hesabından 'Hürkuş' paylaşımı yaptı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaşımında, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor" ifadesini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:55 Kaynak: İHA
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