Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Hürkuş' Paylaşımı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Hürkuş' Paylaşımı

17 dakika önce

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Hürkuş' paylaşımıANKARA - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya hesabından 'Hürkuş' paylaşımı yaptı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Hürkuş' paylaşımı

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya hesabından 'Hürkuş' paylaşımı yaptı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaşımında, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor" ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

İsmail Demir, Genel
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