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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti - Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti

15.06.2021 10:43
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti, System.String[]

Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddiaların ardından gündeme gelen ve firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Oteli'nde kalan iş insanlarıyla ilgili haberler gündemdeki yerini koruyor. En lüks odasının geceliği 106 bin 223 TL olan Paramount Otel'de konaklayanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu öğrenildi. Otele kendilerini Ali Tunga isimli bir aile dostlarının davet ettiğini söyleyen Demir, masrafların da bu isim tarafından ödendiğini belirtti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen Paramount Oteli'nde (Royal Palace) kalanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu ortaya çıktı. Söz konusu otele kendilerini Ali Tunga adında bir aile dostlarının davet ettiğini söyleyen Demir, masrafların da bu aile dostu tarafından ödendiğini aktardı.

OTELİ O DÖNEM CİHAN EKŞİOĞLU İŞLETİYORMUŞ

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ailesiyle birlikte konakladığı Temmuz 2020'de, Paramount Oteli'ni savunma sanayisi alanında yatırımları bulunan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun işlettiği anlaşıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Demir'in açıklamaları şöyle:

Paramount Otel'de kaldığınız doğru mu?

Beni bir aile dostumuz davet etti. Gidene kadar neresi olduğunu dahi bilmiyordum. 10 küsür yıldır tanıdığım bir aile dostum, 'Abi gel, pandemi ortamında emniyetli yerde tatil yapalım' dedi. Sahibi bir gün geldi göründü orada.

Cihan Ekşioğlu değil mi?

Şimdi siz söyleyince bakıyorum. Ekşioğlu olması lazım, öyle görünüyor. Ekşioğlu'nun savunma işi yaptığıyla ilgili arkadaşlar (şimdi) bilgi verdiler. Bu arkadaşla ne ilgimiz olmuş… "Savunma işi yapan birisi var, sizi çağırıyor" deseler, zaten sıcak bakmayız. Benim durumum net olarak bu.

Masrafları sizi davet eden Ali Tunga karşıladı, öyle anlıyorum.

Yıllardır tanıdığımız bir arkadaş bu. Pek tatil filan yapmıyoruz, onu da biliyor. Çocuklarla gittik. Pandemi ortamı tenha olduğu için emniyetli olsun dedik. Bildiğim bu. Sizin aramanızdan sonra nedir, ne değildir, resmi ortaya çıkardım.

Ekşioğlu ile konuştunuz mu otelde?

Bir gün gördüm. Tanıştım, öyle diyeyim size.

Söylemedi mi savunma alanında yatırımları olduğunu?

Yok, canım.

Kaç gün kaldınız?

Bir haftadan az olması lazım. Zaten sürekli kalmadım. Ankara'ya, İstanbul'a gittim. Gidiş gelişler yaptım. Bir haftadan azdır büyük ihtimalle.

Ailenizle gittiniz değil mi?

Ailem ve çocuklarım, evet.

OTELİN GECELİĞİ 106 BİN 223 TL

Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen Paramount Otel'in Grand Villa diye adlandırılan en lüks odasının geceliğinin 106 bin 223 TL olduğu, sekiz günlük tatilin de 849 bin 784 TL'ye mal olduğu ifade edilmişti.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti

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Son Dakika Güncel Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti - Son Dakika


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