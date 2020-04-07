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Savunma Sanayi Başkanlığı: "İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor"
6 saat önce
Savunma Sanayi Başkanlığı: "İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" Savunma Sanayi Başkanlığı, İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini belirterek, İHASAVAR'lara ilişkin görüntü paylaştı.
Savunma Sanayi Başkanlığı: "İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor"
ANKARA - Savunma Sanayi Başkanlığı, İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini belirterek, İHASAVAR'lara ilişkin görüntü paylaştı.
Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında Aselsan tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" denildi. Ayrıca paylaşımda, İHASAVAR'lara ilişkin görüntülere de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:28 Kaynak: İHA
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