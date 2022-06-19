Savunma Sanayi Başkanlığı şimdi de Sürü İnsansız Deniz Aracı için harekete geçti! İlk testler yapıldı - Son Dakika
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Savunma Sanayi Başkanlığı şimdi de Sürü İnsansız Deniz Aracı için harekete geçti! İlk testler yapıldı

19.06.2022 20:06

Savunma Sanayi Başkanlığı, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinde test çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı böylesine bir projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak." dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN tarafından yürütülen Sürü İDA projesindeki gelinen noktayı dünyaya duyurdu. Proje kapsamında daha önce geliştirilen ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra ailenin yeni ve daha büyük üyesi MİR İDA ASELSAN- Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.

"FARKLI GÖREVLERDE KULLANILACAK"

Projeye dair son gelişmeleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

"SÜRÜMÜZE MİR İDA'YI EKLEDİK"

İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Demir, "Tıpkı İHA'larda yaptığımız gibi, İDA'ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Bilindiği üzere daha öncesinde Sürü İDA projemizde ALBATROS-S İDA'larla 4'lü sürü denemesi yapmıştık. Bu sürünün daha da gelişmesi ve daha kompleks kabiliyetleri içermesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürümüze yeni ve daha büyük güç olarak MİR İDA'yı ekledik. MİR İDA, önemli faydalı yük taşımak ve ülkemiz için önemli bir kabiliyeti sahada göstermek için yürüttüğümüz başka bir proje içerisinde geliştiriliyor." dedi.

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"İKİ FARKLI İDA'NIN DENEMELERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Demir sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürü Projemizde, sürü mimarisine yeni kabiliyet olarak birbirinden farklı İDA'ların sürüye katılabilmesini ekledik. İki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik. İDA sürümüzü ALBATROS-S ve MİR İDA'lardan oluşturduk. Geliştirilen altyapı, herhangi bir İDA'nın sürü unsuru olarak eklenmesine veya sürüden ayrılmasına imkan sağlıyor. Çalışmalar kapsamında çevresel farkındalık, seyir ve algılama teknolojileri üzerinde detaylı faaliyetler icra ediliyor. Farklı sensörlerden alınan verilerle otomatik engel/nesne algılanması ve dinamik manevra yapılabiliyor. Geliştirilmiş algoritmalar ile hayata geçirilen teknoloji sayesinde İDA'lar arası görev paylaşımı icra ediliyor.

"YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERLE DONALTILDI"

Sürü kabiliyetli İDA'larımız, yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu ve yedekli haberleşme sistem mimarisi, GNSS karıştırması altında göreve devam edebilme gibi kabiliyetlere sahip. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı böylesine bir projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak. Projede farklı görev ve formasyonların denenmekte olduğu ikinci aşama faaliyetlerine devam edeceğiz."

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Kaynak: DHA

Sefine Tersanesi, İsmail Demir, Mavi Vatan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayi Başkanlığı şimdi de Sürü İnsansız Deniz Aracı için harekete geçti! İlk testler yapıldı - Son Dakika

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