Savunma sanayi bilişim profesyonelleri TestDefence etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Savunma sanayi bilişim profesyonelleri TestDefence etkinliğinde buluştu

6 saat önce

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, uygulama geliştirme denilince akıllara sadece kodlamanın geldiğini, yazılım ve test süreçlerinin göz ardı edildiğini söyledi.

Savunma sanayi bilişim profesyonelleri TestDefence etkinliğinde buluştu, System.String[]

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, uygulama geliştirme denilince akıllara sadece kodlamanın geldiğini, yazılım ve test süreçlerinin göz ardı edildiğini söyledi.

Kamu Bilişim Derneği ile Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen "TestDefence" etkinliğinde, savunma sanayi bilişim profesyonelleri bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Şıvka, başarılı bir yazılım süreci için kodlamanın çok önemli olduğunu ifade ederek, bunun yanında test ve değerlendirme süreçlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Şıvka, "Uygulama geliştirme denilince maalesef akıllara sadece kodlama geliyor. Yazılım ve test süreçleri göz ardı ediliyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı bir yazılım için üç önemli unsur bulunduğuna işaret eden Şıvka, performans, dayanıklılık ve güvenlik unsurlarının bir yazılımın yeterliliği için dikkat edilmesi gereken temel konular olduğunu kaydetti.

Şıvka, dernek olarak gelecek ay yerli imkanlarla geliştirilen açık kaynak unsurlarının konuşulacağı "Yerli ve Milli Teknolojiler ve Açık Kaynak Günleri" isimli bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, kamudaki tüm bilişim teknolojileri yöneticilerini etkinliğe davet etti.

Anadolu Ajansı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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