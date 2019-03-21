Son Dakika Haberleri: “Savunma sanayi için girişim sermayesi zamanı geldi”

“Savunma sanayi için girişim sermayesi zamanı geldi”

26 dakika önce

Savunma sanayi ile ilgili şu anda çok fazla çalışma yapıldığının altını çizen Savunma Sanayi Hukuku Uzmanı Avukat Şafak Herdem, bu konuya özel tıpkı ABD'de olduğu gibi bir girişim sermayesinin zamanı geldiğini söyledi.

“Savunma sanayi için girişim sermayesi zamanı geldi”, System.String[]
Savunma sanayi ile ilgili şu anda çok fazla çalışma yapıldığının altını çizen Savunma Sanayi Hukuku Uzmanı Avukat Şafak Herdem, bu konuya özel tıpkı ABD'de olduğu gibi bir girişim sermayesinin zamanı geldiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:26 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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