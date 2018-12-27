Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, Yerli ve Milli Sistemlere Yenilerini Ekleyecek Projeler...
1 saat önce
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler el alındı.
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler el alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:21 Kaynak: AA
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