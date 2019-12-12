Savunma Sanayi İcra Komitesi: "Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler... - Son Dakika
Son Dakika Politika Savunma Sanayi İcra Komitesi: 'Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler... - Son Dakika

Savunma Sanayi İcra Komitesi: "Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler...

6 saat önce

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Savunma Sanayi İcra Komitesi:

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır. Yerli ve milli ürünlerimizin performansı düşünüldüğünde; bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:04 Kaynak: İHA
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