Savunma Sanayi'nde Telif Hakları Sempozyumu - Son Dakika
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Savunma Sanayi'nde Telif Hakları Sempozyumu

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Savunma sanayisinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

Savunma Sanayi'nde Telif Hakları Sempozyumu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Savunma sanayisinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Türk Hukuk Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezince bir otelde, "Savunma Sanayi'nde Telif Hakları" sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında konuşan Yavuz, yüksek kabiliyetli savunma sanayisi altyapısını oluşturmanın, tasarım ve geliştirme faaliyetleri desteklemenin yerli ve milli üretimde öncü olmanın küresel güç Türkiye için elzem olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde teknolojinin gelişimine öncülüğü savunma sanayisinin yaptığını vurgulayan Yavuz, "Ülkemizde üretilen savunma sanayisi ve güvenlik ürünlerinin dünyada ilgi ve kabul görüyor olması, atılan adımların doğruluğuna işaret etmekte, savunma sanayisinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de savunma sanayisi alanında son derece deneyimli ve uzman kadronun yetiştiğini belirten Yavuz, bu alanında AR-GE, üretim, pazarlama gibi konular kadar hukuki konular ile patent, fikri mülkiyet ve telif haklarının da son derece önemli olduğunu ifade etti. Yavuz, "Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz de telif haklarına konu ürünlerin ülkemizin kalkınma sürecine katkısını artırmak göreviyle sizlere destek olmakta. Biz Bakanlık ve ilgili birimleri olarak, bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." dedi.

"Savunma sanayisi tetikleyici bir role sahip"

Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Tarkan Toper de Türkiye'nin savunma sistemleri temininde karşılaştığı engellere değinerek "yerli ve milli" savunma sanayisinin önemine dikkati çekti.

Savunma sanayisinin ulaştırmadan farmakolojiye, petrokimyaya kadar birçok alanda teknolojik ve iktisadi kalkınmayı tetikleyici bir role sahip olduğunu belirten Toper, "Savunma sanayisindeki fikri mülkiyet hakları ise hem ulusal stratejik hedeflere hem de sosyal amaçlara katkıda bulunan savunma teknolojilerindeki yeni icatların ve gelişmelerin üretilmesi ve korunması ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır." diye konuştu.

Toper, telif haklarının korunmasının sektöre giriş yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişiminin önünü açtığını kaydetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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